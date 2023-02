Câmara de Santa Comba Dão arboriza espaços públicos

A Câmara de Santa Comba Dão está realizar várias ações de arborização de espaços públicos, no âmbito de uma candidatura promovida pela Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões ao projeto Floresta Comum.

Até agora, foram plantadas “largas dezenas de unidades de cedros e medronheiros na rua Lauro Gonçalves, na sede de concelho, e na berma da Estrada Nacional 2 que conflui com a empresa DIN, no Parque Industrial da Catraia”, informou aquela autarquia do distrito de Viseu.

“Além de concorrerem para a qualificação das áreas visadas, estas ações promovem o embelezamento de ruas e uma maior área de sombra, contribuindo para o aumento da qualidade de vida”, explicou, acrescentando que estas áreas foram “previamente arranjadas, com limpeza de vegetação invasiva e regularização do piso”.

No âmbito deste projeto, estão previstas plantações noutros locais com mais variedades de espécies florestais, como bétulas, carvalhos e azevinhos.