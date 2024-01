Câmara de Resende pede contributo aos cidadãos para regulamentos municipais

A Câmara Municipal de Resende, no norte do distrito de Viseu, publicou hoje na sua página da internet um apelo aos seus munícipes para contribuírem para dois regulamentos municipais que estão a ser elaborados.

Segundo a nota, o executivo municipal, liderado por o socialista Garcez Trindade, está a proceder à “elaboração do Regulamento Municipal do Direito à Habitação e do Regulamento Municipal do Centro de Recolha Oficial de Animais”.

“Assim, informamos que os interessados poderão apresentar os seus contributos para a elaboração dos referidos regulamentos, por escrito, mediante requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Resende”, esclarece o executivo.

As propostas “deverão ser apresentadas no prazo de 20 dias úteis a contar da data da publicação dos respetivos editais no ‘web site’ do Município” (também disponíveis na mesma página).