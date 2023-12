Câmara de Oliveira de Frades promove iniciativas para crianças do pré-escolar

A Câmara Municipal de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, anunciou hoje que está a promover durante o mês de dezembro um projeto de zumba junto das crianças do ensino pré-escolar do concelho.

“O projeto de zumba nos jardins de infância públicos do concelho é destinado a todas as crianças que frequentam esses estabelecimentos de ensino e a atividade tem como monitor José Bordonhos que se desloca aos espaços educativos”, refere o documento.

Também neste mês de dezembro, o Município de Oliveira de Frades “cede, gratuitamente, transporte para todos os alunos do pré-escolar do concelho para participarem no musical ‘O Aladino no Gelo’”, a decorrer em Matosinhos, Porto.