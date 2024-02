Câmara de Oliveira de Frades, promove ciclo de percursos pedestres entre fevereiro e outubro

“O Município irá promover de fevereiro a outubro um ciclo de Percursos Pedestres no concelho de Oliveira de Frades. Dotados de um vasto património natural, histórico e cultural, os percursos já têm data marcada”, anunciou a Câmara Municipal.

Através de um comunicado de imprensa, o Município de Oliveira de Frades, liderada por João Valério, divulgou que o primeiro percurso é o Trilho do Vouga, que se realizará nos domingos 18 e 25 deste mês.

O trilho será dividido em dois dias distintos, esclareceu, devido à sua extensão uma vez que totaliza 27 quilómetros e, nesse sentido, no dia 18 de fevereiro será realizado entre Virela e Ribeiradio, e, no domingo seguinte, entre Fornelo e Sejães.

“Desenvolvido ao longo da Albufeira de Ribeiradio, o Trilho do Vouga vai desde Sejães a Ribeiradio, atravessando também a freguesia de Arcozelo das Maias. Com imagens únicas e com diversos pontos de interesse turístico, possui múltiplas cascatas, levadas e quedas de água”, destacou a nota de imprensa.