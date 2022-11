Câmara de Mortágua abre concurso para construção de abrigo junto a escola

A Câmara Municipal de Mortágua abriu um concurso público para a construção de um abrigo junto à entrada da Escola Básica Dr. Afonso Abrantes, que permitirá aos alunos estarem abrigados da chuva e do frio enquanto aguardam o seu meio de transporte.

“É um investimento municipal que responde a uma necessidade identificada” sobretudo pelos alunos que são transportados nos autocarros e nas carrinhas escolares, mas que também vai beneficiar pais, professores e funcionários, que terão maior comodidade no acesso ao edifício escolar, considerou o presidente do município, Ricardo Pardal.

Segundo a autarquia, “foi escolhida uma tipologia de construção que se enquadra na estética do edifício, mantendo as linhas do abrigo já existente”, sendo o preço base de 123 mil euros.

A Escola Básica Dr. Afonso Abrantes é frequentada por mais de 400 alunos, desde o pré-escolar ao primeiro ciclo. Os alunos das localidades mais distantes do centro da vila são servidos por uma rede de transporte escolar.