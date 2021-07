Câmara de Moimenta da Beira reduziu o passivo de 17 para pouco mais de 4 milhões de euros em 11 anos

Herdou em 2009 um passivo de 17 milhões de euros e reduziu-o em finais de 2020 para 4,3 milhões, sem nunca deixar de lado os investimentos em todas as freguesias, investimentos só em obras e de forma direta na ordem dos 18 milhões de euros realizados ao longo dos últimos anos. Um balanço francamente positivo que demonstra bem a forma clara e rigorosa da ação e gestão municipal por parte do executivo liderado por José Eduardo Ferreira desde 2009.

Moimenta da Beira é hoje um Município mais progressivo, autónomo, mais capaz e com uma situação financeira sólida e sustentável. Provam-no o relatório de Prestação de Contas referentes ao ano de 2020 que foi aprovado na última sessão da Assembleia Municipal e certificado por Auditor Externo.

Do documento, que espelha a marca de boa gestão e de contas certas, destaca-se ainda a poderosa redução da dívida à banca, que no final de 2009 totalizava perto de nove milhões de euros (8.924.341,71), enquanto no final de 2020 perfazia menos de um milhão (925.359,89).

Adicionalmente o Município estava confrontado com graves situações litigiosas na ordem de vários milhões de euros, que exigiam solução urgente, dos quais tiveram que ser pagos mais de 2,3 milhões de euros, obrigação que foi cumprida. As dívidas foram todas liquidadas e deixou de haver qualquer processo ou ação judicial pendente.

A par destas reduções, a Câmara Municipal de Moimenta da Beira registou também, em diversos exercícios, as maiores taxas de execução dos seus orçamentos.

E tudo poderia ter corrido ainda melhor e os resultados serem ainda superiores “se não tivesse ocorrido a pandemia, com todas as implicações em termos de congelamento de prazos e também quanto à utilização de fundos comunitários, o que levou a que só agora estejam em curso e adjudicados investimentos de muitos milhões de euros, cuja programação sofreu enormes atrasos”, explica José Eduardo Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, que no relatório aponta 8,2 milhões de euros de investimentos em curso, sendo que 2, 5 milhões estão em execução; 5,1 adjudicados; e 600 mil euros em concurso.

Ainda sobre a pandemia, o autarca sublinha “a organização social que fomos construindo ao longo de muitos anos” que foi capaz de minimizar os impactos terríveis. Não conseguimos sequer imaginar o que teria acontecido sem o nosso serviço de saúde, as nossas instituições sociais, as nossas forças de segurança, os nossos bombeiros voluntários, e tantas outras organizações e pessoas que se dedicaram exemplarmente ao combate à pandemia de Covid-19 em Moimenta da Beira. Queremos deixar um enorme agradecimento a todos, sem nenhuma exceção, e um reconhecimento profundo pelo enorme desempenho. Mas queremos também que este reconhecimento sirva como um compromisso para o futuro, no que respeita ao fortalecimento das condições acessíveis a todos. É preciso que a pandemia nos ajude a comprometermo-nos ainda mais uns com os outros e com o que pertence a todos, sem fugirmos das obrigações ainda maiores com os mais desprotegidos”.