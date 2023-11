Câmara de Moimenta da Beira premeia mérito escolar com 45 mil euros

A Câmara Municipal de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, anunciou hoje em comunicado de imprensa que tem abertas as candidaturas até 05 de dezembro para “excelência e mérito escolar” e “mérito a alunos carenciados” no ensino superior.

“O primeiro é um prémio novo e o segundo um prémio que se mantém. Para um e para outro há 45 mil euros para serem atribuídos: 15 mil para 10 prémios de ‘Excelência e Mérito Escolar’”, especifica a autarquia.

Segundo o documento são “30 mil para 20 prémios de ‘Mérito a alunos carenciados’, alunos com dificuldades económicas e são 1.500 euros por cada candidatura aprovada”.

“Esta nova distinção permite recompensar os estudantes pela excelência académica e a outra que mantemos há anos, é uma medida socialmente importante que preservamos e vamos manter no futuro”, sublinha o presidente da Câmara Municipal, Paulo Figueiredo.