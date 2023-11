Câmara de Moimenta da Beira homenageia Armando Leandro

A Câmara Municipal de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, vai, juntamente com outras entidades, homenagear em dezembro o juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, Armando Leandro.

“A opinião é unânime em Portugal: Não há maior autoridade no direito de menores e da família. Homem impoluto, cidadão exemplar com um percurso de vida e uma causa de sempre, as crianças e os jovens”, afirmou, em comunicado, o presidente da Câmara.

Segundo o socialista Paulo Figueiredo, a homenagem é “pelo percurso de uma vida íntegra e intocável, pela personalidade humanista e a excelência de um ser humano e um magistrado superior que aprecia e eleva o conhecimento para depois o repartir entre os pares, e pelos laços fraternos e genuínos que sempre manteve” com Moimenta da Beira e as suas gentes.

Armando Acácio Gomes Leandro, juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, nasceu no dia 14 de abril de 1935 em Tabuaço, distrito de Viseu, e tirou o curso de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

Do seu percurso profissional, entre outros cargos, está o Centro de Estudos Judiciários, onde foi diretor, e a coordenação do Grupo CID (Crianças, Idosos, Deficientes, Cidadania, Instituições e Direitos), destinado à prevenção de maus-tratos em instituições.

A homenagem está agendada para 08 de dezembro, a partir das 17:00, em Moimenta da Beira, com a participação pelos presidentes da Câmara Municipal, do Tribunal da Relação de Coimbra, juiz desembargador Jorge Manuel Loureiro, e do Tribunal Judicial da Comarca de Viseu, juíza Rute Sobral.