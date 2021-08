Câmara de Moimenta da Beira assina protocolo para criação de 2ª Equipa de Intervenção Permanente nos Bombeiros Voluntários

Uma nova Equipa de Intervenção Permanente (EIP) nos Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira deverá entrar em funcionamento a breve prazo, reforçando assim a operacionalidade do Corpo de Bombeiros. O protocolo para a sua criação foi assinado recentemente entre a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

À semelhança do que aconteceu com a primeira EIP, criada em 2008, esta será também constituída por cinco bombeiros, em regime de permanência, recrutados do atual Corpo de Bombeiros, que vão assegurar serviços de socorro e de emergência às populações. São mais cinco profissionais caracterizados pela sua elevada especialização, com conhecimentos em valências diferenciadas para atuarem em diferentes cenários.

A constituição desta nova EPI é feita no âmbito do objetivo “Melhorar a eficiência da proteção civil e as condições de socorro”, traçado pelo Governo, em parceria com os Municípios e as Associações Humanitárias, medida que visa a valorização das coletividades e dos corpos de bombeiros voluntários, enquanto verdadeiros pilares do sistema de proteção e socorro, através do reforço dos incentivos ao voluntariado, do apoio ao funcionamento e ao equipamento e do pleno aproveitamento das capacidades operacionais e de comando.