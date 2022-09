Câmara de Mangualde pavimenta rua num investimento superior a 145 mil euros

A Câmara Municipal de Mangualde vai investir mais de 145 mil euros para a pavimentação da Rua Cidade Harftord, localizada na União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta.

De acordo com um comunicado de imprensa daquela câmara, no distrito de Viseu, hoje divulgado, a empreitada faz parte da estratégia do executivo municipal em “continuar a apostar nas intervenções no território, de forma a melhorar a qualidade de vida dos habitantes do concelho”.

“As obras a efetuar na Rua Cidade Hartford têm como finalidade a melhoria das condições de circulação rodoviária e pedonal interligando a Avenida Vasco da Gama, com a Rua Eugénio de Andrade, que tem elevada importância para a mobilidade da população, e para criar condições de acessibilidade a cidadãos com mobilidade condicionada”, explica o documento.

A nota de imprensa refere ainda que a obra “engloba a pavimentação rodoviária, estacionamento e circulação pedonal, que atualmente se encontra em terra batida, sinalização vertical e marcas rodoviárias, e, também, intervenções na drenagem”.

