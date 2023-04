Câmara de Mangualde atribuiu bolsas de estudo a alunos do ensino superior

O município de Mangualde, no distrito de Viseu, atribuiu 44 bolsas de estudo a alunos do ensino superior, que representam um investimento total de 12.500 euros.

Segundo a autarquia, o objetivo é “promover a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior e minimizar o esforço económico das famílias, assim como contribuir para a coesão territorial”.

“Constituem condições de acesso à candidatura para a atribuição de bolsa de estudo estudantes que residem no concelho de Mangualde, com aproveitamento escolar no último ano letivo que frequentaram e que não possuam um rendimento mensal per capita superior ao Indexante dos Apoios Sociais”, explicou.

No ano letivo 2023/2024, a câmara vai adaptar o regulamento de atribuição de bolsas de estudo aos estudantes do ensino superior, reforçando o apoio àqueles que têm carência económica, através de um aumento para os 17.500 euros.