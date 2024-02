Câmara de Lamego requalifica espaço público do Bairro de Nazes

A Câmara Municipal de Lamego está a requalificar o espaço público do Bairro de Nazes, com o objetivo de “tornar mais segura a circulação pedonal e rodoviária”.

No âmbito desta intervenção, foi construída uma nova rotunda no cruzamento da rua das Amoreiras e da rua de Nazes com a rua Dr. Francisco Laranjo para acabar com “graves constrangimentos que existiam nesta zona”, explicou.

Orçada em mais de 900 mil euros, esta obra realiza-se no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano.

Com a regeneração do espaço público do Bairro de Nazes, a autarquia quer “promover a inclusão social dos moradores, tornando-o num espaço mais atrativo e dinâmico para o convívio, convidando à sua utilização e fruição”.

“São eliminadas várias barreiras arquitetónicas e visuais para promover a plena acessibilidade a todos os cidadãos, incluindo os de mobilidade reduzida”, acrescentou.