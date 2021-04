Câmara de Lamego: Município de Lamego esclarece consumidores em direto

O Município de Lamego realiza esta terça-feira, dia 13, pelas 21 horas, um direto no Facebook do Município de Lamego com a @AssociacaoDECO.

Neste direto, especialmente dedicado aos lamecenses, vamos falar sobre o apoio gratuito e confidencial prestado pelo Gabinete de Apoio ao Consumidor, que resulta de uma parceria entre esta autarquia e a associação de defesa do consumidor.

Junte-se a nós neste live. Saiba quais as questões que neste momento mais preocupam os consumidores e conheça de que forma podemos ajudar, seja ao nível das reclamações de consumo ou em situações de dificuldades financeiras. Os munícipes poderão, ainda, esclarecer todas as suas dúvidas.

O direto conta com a participação do Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, e com a presença das técnicas especialistas da DECO, Mariana Almeida e Ana Gonçalves.

Os cidadãos podem fazer a sua marcação para atendimento pela DECO junto do Município de Lamego, através do telefone 254 094 040.