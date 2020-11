Câmara de Lamego lança campanha “O NOSSO FUTURO DEPENDE DE SI”

Com o objetivo de sensibilizar os lamecenses para que adotem as atitudes cívicas necessárias no combate à propagação da COVID-19, a Câmara Municipal de Lamego acaba de lançar a campanha “O NOSSO FUTURO DEPENDE DE SI”. Esta ação de sensibilização já está na rua com a colocação de diversos outdoors e mupis, para além de ser dinamizada através das redes sociais.

Neste momento, verifica-se o agravamento da situação epidemiológica neste concelho, à semelhança do ocorrido no norte do país. Uma tendência que levou Lamego a integrar a lista de 191 concelhos em estado de emergência e que deve, por isso, obedecer a restrições mais apertadas. “Apelo de novo ao empenho e ao sentido de responsabilidade de todos os cidadãos para que cumpram escrupulosamente todas as regras com vista a impedir a evolução da pandemia. Todos somos responsáveis pela nossa proteção e pela proteção dos outros”, sublinha o Presidente Ângelo Moura.

O Município de Lamego recomenda a maior prudência e a adoção de um comportamento cívico exemplar. Neste sentido, devem ser respeitadas as limitações de circulação impostas, inclusive a proibição de circulação na via pública durante a semana, entre as 23h e as 5h, e no próximo fim de semana, entre as 13h e as 5h.