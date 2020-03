Câmara de Lamego: Encerramento ao público de novos espaços municipais

Em cumprimento das recomendações emanadas pela Direção Geral da Saúde (DGS) para prevenir o contágio pelo novo Coronavírus COVID-19 e do Plano de Contingência do Município de Lamego, o Presidente da Câmara Municipal decidiu encerrar ao público a partir de amanhã, sexta-feira, e por tempo indeterminado, para além dos equipamentos municipais ontem anunciados, a Biblioteca Pública, a Cantina Municipal, o Castelo, a Cisterna, a Galeria de Arte do Solar da Porta dos Figos, o Núcleo Arqueológico, o Centro Interpretativo da Máscara Ibérica, o espaço internet “L@mego Digital”, a Loja “Ponto Já”, o Gabinete de Apoio ao Emigrante e o Gabinete de Apoio ao Associativismo. A juntar a isto, também decidiu cancelar as atividades de “Tempos Livres Páscoa Ativa” e todos os projetos desportivos municipais orientados para a população sénior.

Em função do evoluir da situação da propagação do vírus, das atualizações do Plano de Contingência do Município de Lamego e das recomendações da DGS, poderão ser implementadas novas medidas de caráter excecional. Recomenda-se que, caso os munícipes tenham a necessidade de recorrer aos serviços municipais utilizem preferencialmente o contacto telefónico 254 609 600 ou o endereço de email camara@cm-lamego.pt

A Câmara Municipal de Lamego apela mais uma vez à serenidade e sentido de responsabilidade de todos os Lamecenses. Até ao momento, continuamos a não dispor de qualquer informação sobre a existência do COVID-19 neste território.