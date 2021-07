Câmara de Lamego e GNR distribuem equipamentos de teleassistência

A Câmara Municipal de Lamego, em parceria com o Comando Distrital da Guarda Nacional Republicana (GNR) e o apoio da Agência para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação e do Conhecimento (ADSI), vai disponibilizar um dispositivo eletrónico de apoio gratuito aos idosos e aos munícipes com necessidades especiais que vivem em zonas mais isoladas. O sistema “eGuard” permitirá obter assistência permanente em qualquer eventualidade. Os primeiros munícipes a receber este equipamento já estão identificados pela autarquia.

O equipamento associado ao sistema “eGuard” trata-se de um objeto do tamanho de um comando de portão, com apenas um botão que, quando premido durante mais de 3 segundos aciona uma chamada SOS para a GNR. Este dispositivo poderá ser utilizado caso o idoso presencie ou seja vítima de crime ou de uma situação de perigo ou, no caso, por exemplo, de doença súbita ou ocorrer um incêndio nas redondezas.

O protocolo de cooperação firmado entre a Câmara Municipal de Lamego e a GNR que visa garantir condições de segurança e tranquilidade das pessoas idosas foi assinado esta segunda-feira, dia 26, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelo Presidente Ângelo Moura e pelo Coronel Vítor Assunção.