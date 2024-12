Câmara de Lamego e E-REDES alargam tecnologia LED a todo o concelho

O Município de Lamego e a firma E-REDES estão a dar passos significativos rumo à eficiência e à sustentabilidade energética no concelho. A iluminação pública dos principais arruamentos está a ser melhorada com a colocação de tecnologia LED de última geração.

A substituição de centenas de luminárias por LED garante uma grande poupança de energia e uma manutenção mais reduzida. É também mais amiga do Ambiente, mais duradoura e com uma iluminação mais adequada para a circulação rodoviária. Um dos arruamentos mais recentes abrangidos por esta intervenção é a Av. Defensores do Douro.Este investimento municipal assegura, ao mesmo tempo, a expansão da rede de iluminação pública a novos locais que anteriormente não estavam abrangidos, indo ao encontro dos anseios dos munícipes.