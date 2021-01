Câmara de Lamego cria equipa de apoio de emergência às instituições

A Câmara de Lamego anunciou hoje que vai criar uma equipa de intervenção rápida para auxiliar na realização de “trabalho socialmente útil”, com o objetivo de assegurar a capacidade de resposta das instituições públicas e do setor solidário.

Em comunicado, a autarquia justifica que a medida surge devido ao agravamento da atual crise epidemiológica provocada pelo novo coronavírus.

“Constituída por dez pessoas, a nova equipa intervirá, sempre que necessário, quando se verificar uma situação de carência de recursos humanos em instituições com atividade na área social e da saúde em situação de surto”, explica.

A equipa deverá estar no terreno no início da próxima semana, estando as pessoas que a integram a receber formação do Agrupamento de Centros de Saúde Douro Sul e do Serviço Municipal de Proteção Civil.

Segundo a autarquia, “o leque de funções a desempenhar será abrangente, de intervenção comunitária e nas instituições, correspondendo à função de auxiliar da ação direta”.

As pessoas da equipa ficarão preparadas, por exemplo, para “prestar cuidados de higiene, conforto e saúde, fornecer alimentação e garantir o acompanhamento e vigilância dos utentes dentro e fora dos estabelecimentos”.

Esta equipa foi criada ao abrigo da Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde, promovida pelo Governo.

Este reforço do apoio de emergência integra o programa “Lamego Ajuda”, que auxilia e protege as pessoas mais vulneráveis, como idosos ou pessoas em isolamento social e sem retaguarda familiar.

“Ao longo dos últimos meses, equipas multidisciplinares têm assegurado a entrega ao domicílio de bens alimentares e de medicação, bem como atendimento telefónico especializado para apoio psicológico”, recorda a autarquia.

Os munícipes que necessitam de apoio devem contactar o Serviço Municipal de Proteção Civil.