Câmara de Lamego: Câmara de Lamego reforça recolha de resíduos no centro da cidade

A Câmara Municipal de Lamego reforçou o sistema de recolha de resíduos na zona envolvente da Av. Visconde Guedes Teixeira, com o objetivo de garantir uma prestação de serviços mais eficaz. Neste sentido, já está em funcionamento na Travessa dos Loureiros um novo ecoponto de deposição seletiva e diversos contentores de resíduos indiferenciados.

O reforço do sistema de recolha de resíduos nesta zona também inclui a alteração dos horários de recolha para melhor adequá-los aos horários dos estabelecimentos comerciais, nomeadamente do setor da restauração e bebidas.