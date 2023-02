Câmara de Lamego abre estradão na Serra das Meadas

A Câmara de Lamego começou a abrir um novo estradão que vai ligar, na Serra das Meadas, a chamada curva do coelho à Capela do Senhor da Serra, no âmbito de um trabalho articulado pelo Gabinete Técnico Florestal.

“O novo caminho terá uma componente de corta-fogo para a salvaguarda das manchas florestais no topo da Serra das Meadas. Será complementado com uma ‘cortina’ alternada de espécies coníferas autóctones, mais resistentes a incêndios, cujas características aumentarão a faixa de segurança”, explicou aquela autarquia do distrito de Viseu.

Serão ainda plantadas “outras espécies de flora arbórea e arbustiva nas encostas interiores e contíguas a este novo estradão, com o objetivo de reflorestar as colinas”.

Esta intervenção enquadra-se na iniciativa Arborizar 25, promovida pela autarquia, que vai reflorestar e arborizar o concelho, tendo em conta as prioridades estabelecidas pelo Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais (incluindo em terrenos baldios, em parceria com a Junta de Freguesia de Lamego).

