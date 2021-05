Câmara de Coimbra diz que “remendo” do Almegue tem de ser reparado

O presidente da Câmara de Coimbra disse ontem que a rotunda do Almegue, que gere o trânsito oriundo da via rápida de Taveiro e do IC2, é um remendo que tem de ser reparado.

No final da reunião de hoje do município, Manuel Machado disse aos jornalistas que “aquilo que existe” atualmente é “um remendo”, que resultou da intervenção no IC2, entre a Cruz dos Merouços e o Almegue, na margem esquerda do rio Mondego.

“Aquilo não é nada, não tem jeito e tem de ser urgentemente reparado por causa da segurança rodoviária e da estética”, disse o autarca socialista, acrescentando que existem contactos com a Infraestruturas de Portugal para se encontrarem soluções.

Segundo Manuel Machado, o projeto aprovado e executado entre a Cruz dos Merouços e o Almegue tem “um entorse gravíssimo na aproximação àquilo que chamam de rotunda do Almegue, que não é rotunda coisa nenhuma”.

“O que está feito é um remendo que resultou de contactos entre a Câmara, em determinada época, e a [então] Estradas de Portugal, que ali inventaram um remendo, mal acabado, que tem de ser urgentemente melhorado”, frisou.

Salientando que a jurisdição é da empresa Infraestruturas de Portugal, o presidente do município de Coimbra preconiza “uma articulação perfeita” entre o IC2 e a zona de Bencanta, mais para sul, de forma a construir “uma via urbana”.

Aos jornalistas, Manuel Machado salientou que a melhoria daquela zona passa também pela intervenção já lançada pela Infraestruturas de Portugal para modernização da Linha do Norte, que inclui a construção da nova estação de Coimbra B.

O autarca adiantou que já existe um acordo com o Instituto Politécnico de Coimbra para, caso seja necessário, serem usados alguns terrenos da Escola Superior Agrária.

“Esse trabalho está a decorrer, com a realização de estudos, projetos, cálculos, avaliação de impactos financeiros e identificação de quem vai ter de suportar estes encargos”, acrescentou.

No fundo, o presidente do município de Coimbra pretende uma reconfiguração de todo aquele espaço, em perfeita articulação com o IC2, o acesso à Autoestrada do Norte e uma nova travessia sobre o rio Mondego, como estava previsto no projeto inicial.

“O que lá está é um remendo para desenrascar a embrulhada resultante da suspensão da construção do IC2”, enfatizou Manuel Machado, que não faz previsões sobre quando existirá a intervenção que defende.

A rotunda do Almegue foi construída em dezembro de 2009 como recurso, e com cariz provisório, depois de ter sido abandonado o projeto que pressupunha uma passagem superior à via rápida de Taveiro como ligação à futura ponte sobre o rio Mondego, integrada na autoestrada Coimbra-Viseu.