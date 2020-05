Câmara de Cinfães apoia criação de ovinos e caprinos

A Câmara Municipal decidiu atribuir incentivos financeiros aos produtores de gado ovino e caprino do Concelho. Os apoios destinam-se aos agricultores com domicílio fiscal e exploração agropecuária no Município.

Os produtores vão receber um prémio de 5 euros, por cabeça, até 10 animais. De 10 a 50 animais será atribuído um valor de 4.5 euros por animal. Os produtores com mais de 50 animais receberão, por cada um, o montante de 4 euros.

O apoio financeiro aos criadores tem como propósitos ajudar à fixação e rejuvenescimento dos mesmos, dinamizar a atividade económica local, permitir o incremento quer da qualidade, quer da quantidade, para assim existirem condições de fornecimento dos mercados locais e regionais. Por outro lado, o apoio a conceber, aposta também na sensibilização dos criadores para a importância do cumprimento das regras de saúde pública e saúde animal, no bem-estar animal e boas condições agrícolas e ambientais.

As candidaturas devem ser apresentadas no Balcão Único ou através do email balcao.atendimento@cm-cinfaes.pt até ao dia 30 de junho. O formulário para apresentação da candidatura está disponível no site do Município.