Câmara de Castro Daire inicia construção de parque aventura

Um parque de aventura com um percurso pedestre, piscinas naturais e zonas para várias atividades desportivas vai brevemente começar a ser construído em Castro Daire, com o intuito de atrair visitantes ao concelho, anunciou a autarquia.

O município do distrito de Viseu já adjudicou a empreitada para a criação do Pombeira Adventure Park, que “tem como objetivo principal a atração turística ao território através da valorização dos recursos endógenos”, em especial dos recursos naturais associados à Rede Natura 2000, ao Rio Paiva e à Serra do Montemuro.

A construir no lugar da Pombeira (ponto de interesse da Rota da Água e da Pedra), este parque foi concebido a pensar nos vários segmentos da população, englobando tanto “a vertente do mero lazer, como a vertente dos aficionados pelas atividades mais radicais”, refere a autarquia, em comunicado.

Um dos ‘ex-libris’ do parque será o miradouro da Pombeira, a instalar num ponto considerado estratégico.

Segundo a autarquia, “será possível observar o parque em toda a sua dimensão e esplendor, bem como todo o enquadramento natural de toda a envolvente”, a partir de um miradouro numa plataforma com 12 metros, nove dos quais suspensos sob a falésia e a cascata da Pombeira, o que criará “a sensação ao visitante/turista de estar a flutuar sob o parque”.

O Pombeira Adventure Park irá disponibilizar vários equipamentos que permitirão aos visitantes atividades como o ‘canyoning’, com descida do leito do rio a partir da zona do miradouro.

“Em sentido inverso, a subida até à zona do miradouro será efetuada através da ‘via ferrata’ que será construída e que acompanhará o curso do rio, subindo e descendo as paredes rochosas, alternando entre a margem direita e esquerda”, avança.

As duas margens serão ligadas por três pontes que possibilitarão a vista panorâmica das lagoas deste local, acrescenta.

A autarquia refere que quem preferir atividades menos radicais tem ao dispor um trilho de aventura circular, com cerca de cinco quilómetros e início e fim no miradouro, que possibilitará apreciar a vista o vale do Rio Vidoeiro “através da caminhada ou, numa perspetiva competitiva, para o treino de ‘trail running'”.

“Contará, ainda, com a ligação ao percurso pedestre já existente, que permitirá a ligação aos moinhos e à cascata da Pombeira, num ramal de ida e volta, perfazendo a extensão total de 6,2 quilómetros”, acrescenta.

Com este investimento, a autarquia pretende “o reforço da coesão territorial e da competitividade e, por via da criação de estruturas que contribuam para a associação dos recursos ao território, apostar na melhoria da qualidade de vida das populações, em resultado do aumento do número de visitantes e da dinamização da economia local”.

O Pombeira Adventure Park funcionará também como Centro de Atividades Outdoor do município de Castro Daire. Neste âmbito, terá um espaço de apoio/receção com parque de estacionamento, “que irá funcionar como a porta de entrada para as múltiplas rotas disponíveis no concelho para a prática de desportos e turismo de natureza”, explica.

“Estamos a falar num investimento, numa primeira fase, a rondar os 200 mil euros e que tem um apoio do PROVERE [Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos], através da Valorização e Qualificação da Rota da Água e da Pedra das Montanhas Mágicas, em que a entidade promotora é a ADRIMAG [Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras do Montemuro, Arada e Gralheira], em cerca de 80 mil euros”, disse à agência Lusa, no ano passado, o presidente da autarquia, Paulo Almeida.