Câmara de Carregal do Sal promove comércio tradicional com concurso na Páscoa

“Páscoa no Comércio Tradicional” é o nome que a Câmara Municipal de Carregal do Sal, distrito de Viseu, deu ao concurso para dinamizar e promover o comércio no concelho, no período da Páscoa, anunciou hoje através de um comunicado de imprensa.

Com esta iniciativa, explicou o documento, o município de Carregal do Sal “vai premiar quem fizer compras nos estabelecimentos aderentes com sede social no território concelhio, dando-lhes a possibilidade de ganharem ‘vouchers’ de compras de montantes diversos”.

Outro dos prémios da autarquia é a atribuição de “entradas para as Festas do Concelho 2023” e “para garantir esta possibilidade aos seus clientes”.

Os estabelecimentos interessados em participar na iniciativa “devem inscrever-se como aderentes até às 17:00 de 17 de março”.

“Se possui ou explora um estabelecimento comercial tradicional no concelho, ofereça aos seus clientes a possibilidade de se habilitarem a vales oferta, acedendo aos serviços on-line, na secção fichas de inscrição online”, desafiou o município.