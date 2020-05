Câmara de Carregal do Sal investe cerca de 300 000,00€ na Reabilitação da Rede Viária Principal

A Câmara Municipal aprovou a adjudicação das empreitadas de Reabilitação da Rede Viária Principal – Limite do Concelho, na última reunião de Câmara, realizada na sexta-feira, dia 22 de maio.

Ao todo, um investimento de 279.732,57€ mais IVA, repartido em duas empreitadas:

– Limite do Concelho, Sobral, Cabanas de Viriato, Travanca de São Tomé, Carregal do Sal (139.771,69€);

– Limite do Concelho, Ponte Eng. Rui Sanches, Casal da Torre, Carregal do Sal, Pinheiro, Póvoa da Arnosa, Papízios, Parada, Limite do Concelho (139.960,88€).

As intervenções a realizar incidem no corte e remoção das camadas betuminosas apenas nas áreas degradadas, no saneamento da base e sub-base, com a remoção de raízes e na posterior reposição das bases e sub-bases com materiais selecionado e reposição das camadas betuminosas, na sinalização horizontal e na demolição das valetas em betão degradadas e posterior execução das mesmas.

180 dias é o prazo previsto para a empresa adjudicatária – A. M. Cacho & Brás Lda, de Condeixa-a-Nova, realizar os trabalhos, cujo início está previsto para o mês de julho.

A execução das intervenções implicará alguns condicionamentos de trânsito, em função do decurso dos trabalhos. Mas, no caso, os meios justificam os fins – serão melhoradas as condições de circulação e segurança naquelas vias.