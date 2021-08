Câmara de Carregal do Sal firma protocolo com GNR para implementação de projeto de teleassistência

A Câmara Municipal de Carregal do Sal e a GNR firmaram, dia 29, o protocolo do Projeto de Teleassistência.

Trata-se de um projeto de acompanhamento permanente a pessoas vulneráveis, nomeadamente idosas, que permite a disponibilização de um dispositivo eletrónico a utentes sinalizados, ligado a um portal específico –“eGuard” que, perante uma eventualidade, garante assistência através de um atendimento personalizado.

A assinatura do documento decorreu na Sala de Reuniões dos Paços do Concelho, às 15h30 e contou com a presença do Comandante Distrital da GNR, Coronel Vítor Jorge Assunção; do Chefe da Seção das Operações do Comando Distrital de Viseu, Tenente-coronel Adriano Resende; do Comandante do Destacamento Territorial de Santa Comba Dão, Capitão Luís Ribeiro; do Presidente da Direção e do Engenheiro Informático da ADSI – Agência para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação e do Conhecimento, responsável pela gestão tecnológica do sistema, respetivamente José Gomes e vicente Gonçalves.

Na ocasião, o Comandante Distrital da GNR, Coronel Vítor Jorge Assunção, salientou a importância da implementação do projeto que disse “procura que contribua para protelar, ao máximo, a institucionalização dos idosos”, pelo que, acredita, será “uma mais valia”. Terminou com um agradecimento à Câmara Municipal, na pessoa do seu Presidente, por todo o apoio demonstrado desde a primeira hora.

Rogério Abrantes corroborou a importância da implementação do projeto de teleassistência referindo que se trata de um “projeto de interesse público” pois sabemos que infelizmente ainda há idosos isolados e, desta forma, é estimulada uma maior proximidade. O edil carregalense salientou que “a Câmara Municipal estará sempre disposta a colaborar pois o que nos move é o bem-estar das populações”.

Coube depois aos responsáveis da ADSI explicar e demonstrar, de forma sucinta, como funcionará o sistema que deverá ser implementado em outubro próximo.

No âmbito do protocolo, cabe à Câmara Municipal assumir as despesas inerentes à implementação e manutenção do projeto, nomeadamente as decorrentes da aquisição dos dispositivos por utente, dos equipamentos informáticos e respetiva manutenção, desenvolvimento e atualização do portal “eGuard”, e das comunicações que vierem a ser efetuadas pela GNR no âmbito do mesmo.

O protocolo agora firmado, que vigora pelo prazo inicial de 3 anos, renovável automaticamente por períodos de um ano, reforça o trabalho conjunto que tem sido feito junto dos grupos mais vulneráveis e acresce às medidas concelhias de apoio aos setores populacionais mais fragilizados.