Câmara de Armamar distribui livro de poemas de Fausto José pelas crianças do primeiro ciclo do Ensino Básico

A Câmara de Armamar entregou às crianças do primeiro ciclo do Ensino Básico o livro “A Menina e a árvore”, com poemas da autoria de Fausto José, a propósito dos 120 anos do nascimento do poeta.

Fausto José dos Santos Júnior nasceu na freguesia de Aldeias, licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, foi conservador do registo em Porto Santo (Madeira) e esteve na Câmara Municipal de Armamar, distrito de Viseu, como presidente e vereador.

“No entanto, foram as letras que o imortalizaram. Conhecido em todo o país pela sua obra literária, foi colaborador da revista Presença, sucessora da Orpheu, e fez parte do movimento coimbrão onde se destacaram nomes como José Régio, Miguel Torga e Almada Negreiros”, recordou a autarquia.