A Câmara de Armamar vai atribuir, no final do mês, 21 bolsas de estudo a alunos do ensino superior, no valor total de 30 mil euros.

Em comunicado, a autarquia sublinhou que tem reforçado “o apoio aos estudantes de todos os níveis de ensino, partindo do pressuposto de que a educação é um dos pilares da construção de uma sociedade equitativa, próspera e realizada”.

“O investimento neste ano letivo é de 30 mil euros, num total de 80 mil já investidos nas três edições”.