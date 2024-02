Câmara de Armamar apresenta Carta Patrimonial

A Câmara Municipal de Armamar vai apresentar, na próxima quinta-feira, a Carta Patrimonial do Concelho, na sequência de dois anos de investigação, trabalho de campo e recolha das histórias, lendas, tradições e toponímia.

“O trabalho científico foi desenvolvido pelo arqueólogo José Carlos Santos e permitiu identificar, catalogar e georreferenciar mais de mil sítios, monumentos e vestígios, datados desde a Pré-História até à Idade Moderna e Contemporânea”, explicou a autarquia.

No seu entender, “a catalogação do património arqueológico, histórico e cultural é importante para aprofundar o conhecimento da história da ocupação do território e para garantir a salvaguarda dos vestígios em termos das políticas de ordenamento do território”.

A publicação do livro integra-se no projeto “Marcas de uma cultura – Proteção e Promoção do Património Histórico e Cultural de Armamar”, município do distrito de Viseu.