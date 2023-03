Câmara arranja área envolvente à estela-menir de Caparrosa

A Câmara Municipal de Tondela concluiu uma intervenção na área envolvente à estela-menir de Caparrosa, com o objetivo de regularizar e estabilizar um talude e implementar um sistema de drenagem de águas pluviais.

“Esta ação surgiu na sequência de uma derrocada de terras ocorrida devido à quantidade anormal de chuva que se verificou nos últimos meses. Como a estela-menir é um monumento classificado como de Interesse Público, a intervenção teve acompanhamento arqueológico”, explicou a autarquia, em comunicado.

O menir está situado no lugar do Marco da Anta ou do Pendão, em Caparrosa. Foi dado a conhecer em 1977, quando os investigadores Mário Varela Gomes e Jorge Pinho Monteiro publicaram a sua descoberta.