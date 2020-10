Bruno Loureiro com rutura de ligamento tem época em risco no Académico de Viseu

Bruno Loureiro, médio ofensivo do Académico de Viseu, tem a temporada em risco, depois de submetido a uma cirurgia para debelar uma lesão nos ligamentos do joelho direito, disse à Lusa fonte do clube da II Liga de futebol.

O jogador de 31 anos lesionou-se no jogo entre Académico de Viseu e Académica de Coimbra, em 08 de outubro, no Fontelo, onde entrou aos 76 minutos para o lugar de Zimbabwe, mas esteve apenas cinco minutos em campo, sendo substituído por Bruninho.

Exames complementares confirmaram uma rutura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, obrigando a uma cirurgia realizada na tarde de hoje.

O atleta, que na sua passagem pelo Pogon da Polónia, em 2014/2015, tinha sofrido uma lesão semelhante, tem agora pela frente um período de recuperação que não deverá ser inferior a seis meses.

Bruno Loureiro chegou ao Académico de Viseu em 2012, tendo cumprido duas épocas no clube antes de rumar ao futebol polaco. Regressou a Portugal em 2015 para jogar no Farense, mas foi já em Viseu que acabou a temporada ainda a tempo de ser utilizado em 15 jogos.

O médio viseense cumpre a sua oitava temporada no Académico e já vestiu a camisola do clube em 165 jogos oficiais.