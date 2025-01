Bruno Brígido é reforço para a baliza do Académico de Viseu

Bruno Brígido, guarda-redes brasileiro de 33 anos, é reforço do Académico de Viseu, confirmou a SAD do emblema beirão, atual sétimo classificado da II Liga portuguesa de futebol.

O guarda-redes brasileiro desvinculou-se do Estrela da Amadora, no qual esta época foi titular em 18 partidas, para assinar pelos viseenses um contrato válido até final da atual temporada desportiva, reencontrando no Fontelo o técnico Sérgio Vieira, com quem trabalhou na época de 2022/23 e que culminou com a subida do Estrela à I Liga.

Em Portugal desde 2018, os ‘viriatos’ serão apenas o seu terceiro clube no futebol luso, depois de quatro temporadas no Feirense e três no Estrela da Amadora.

A chegada do experiente guarda-redes aumenta as opções de Sérgio Vieira para a baliza dos viseenses, na qual contam com o esloveno Domen Gril, habitual titular, mas que, por lesão, falhou o último jogo frente ao Feirense, que os beirões venceram por 2-1.

É o terceiro reforço do Académico nesta reabertura das inscrições, depois de Luís Silva, médio que rescindiu com o AVS e estava sem clube, e do extremo Nigel Thomas, o ex-Nacional que chegou a Viseu por empréstimo dos dinamarqueses do Viborg.

Já com Bruno Brígido integrado no plantel, os viseenses preparam o jogo da 20.ª jornada da II Liga, marcado para as 15:30 de sábado, no Olival frente ao FC Porto B.