Bombeiros Sapadores de Viseu celebraram 195º aniversário com a entrada de 16 novos elementos

Os Bombeiros Sapadores de Viseu celebraram, os 195 anos de existência. No Quartel do Aeródromo Municipal Gonçalves Lobato, numa cerimónia presidida pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Fernando Ruas, o aniversário da sétima corporação de bombeiros mais antiga do país contou com a presença de várias entidades e convidados especiais.

Com 195 anos de história e serviço público, este Corpo de Bombeiros Profissionais, criado, detido e mantido na dependência direta da Câmara Municipal de Viseu, é herdeiro de todas as tradições e insígnias do serviço de incêndios. Com uma formatura constituída por 52 elementos, organizados em três Pelotões Operacionais, teve, hoje, lugar a integração formal de 16 novos Bombeiros Sapadores. O efetivo dos Sapadores de Viseu passa, agora, a ter 61 bombeiros.

Terminado com sucesso o Curso de Ingresso na Carreira de Bombeiro Profissional na Administração Local, na celebração foram impostas as devidas insígnias, após um curso e percurso árduo, de elevada exigência técnica e física. Com uma duração de 12 meses, o curso e estágio totalizaram cerca de 910 horas de formação na Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, seguidas de mais cerca de 910 horas de trabalho na Companhia de Bombeiros Sapadores de Viseu.

Durante a sua intervenção, o Presidente da Câmara Municipal, Dr. Fernando Ruas, salientou a competência e a importância da corporação que “neste dia especial para a comunidade, a admissão de 16 novos bombeiros contribuiu para o descanso e sossego da população. Assim como dispomos dos meios para continuar a garantir o socorro a todos”, afirmou.

Entregues foram ainda, pelas mãos do Presidente da Mesa dos Congressos da Liga de Bombeiros Portugueses, Dr. Gil Barreiros, as Medalhas de Assiduidade pelos 5, 10, 20 e 25 anos de serviço a 14 bombeiros e um Crachá de Ouro da Liga de Bombeiros Portugueses (este último de reconhecimento por bons e efetivos serviços pelos 40 anos) ao Subchefe Principal Arlindo Machado Ferreira. Distinções que pretendem galardoar a prática de atos ou serviços relevantes, de inquestionável contributo para a dignificação da causa.

Por proposta do Presidente da Câmara Municipal, na qualidade de Entidade Detentora deste Corpo de Bombeiros, a Liga dos Bombeiros Portugueses atribuiu ao Comandante Jorge Antunes a Distinção Honorífica Crachá de Cidadania e Mérito, galardoando os seus serviços relevantes e de inquestionável contributo para a dignificação da nobre causa dos Bombeiros.

Na sua intervenção, Jorge Antunes mencionou o trajeto do trabalho da corporação ao longo dos 195 anos e agradeceu o “desempenho, eficiência e profissionalismo nas ocorrências”. “Nesta nobre história feita com sangue, suor e lágrimas, a cidade de Viseu tem ao serviço um Corpo de Bombeiros altamente capacitado, com espírito de sacrifico e grandes conhecimentos técnicos”, assegurou.

Na sessão comemorativa, em que esteve também presente o Presidente da Assembleia Municipal, Dr. José Mota Faria, e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, através do 2º Comandante Regional, Miguel Teixeira, a Liga dos Bombeiros Portugueses decidiu atribuiu aos Sapadores de Viseu a medalha “Gratidão COVID-19”, em reconhecimento pelo esforçado e dedicado trabalho que todos os bombeiros executaram durante a pandemia, determinante e incansável neste combate.

Por ocasião desta cerimónia, e consequentes celebrações de aniversário, a Liga Portuguesa atribui também o Crachá de Ouro ao Corpo de Bombeiros, que foi aplicado no Estandarte.

Com Medalha Grau Cobre – Cinco anos de assiduidade – foram galardoados:

1 – Bombeiro Sapador João Luis Madeira da Costa Gonçalves

2 – Bombeiro Sapador André Filipe Antunes Lopes

3 – Bombeiro Sapador Toni Davide Varela dos Santos

4 – Bombeiro Sapador Diogo José Abreu Santos

5 – Bombeiro Sapador Joel David Morais Henriques

Com Medalha Grau Prata – 10 anos de assiduidade – foram galardoados:

1 – Bombeiro Sapador Fábio Alexandre Pereira Ribeiro

2 – Bombeiro Sapador Paulo filipe Soares Loureiro

Com Medalha Grau Ouro – 15 anos de assiduidade – foi galardoado:

1 – Subchefe 2.ª David João Pais Oliveira Carragoso

Com Medalha Grau Ouro – 20 anos de assiduidade – foram galardoados:

1 – Subchefe de 2ª classe Nuno Miguel Teixeira Lemos Belo

2 – Subchefe de 2ª classe Lino António Pais Oliveira Carragoso

3 – Subchefe de 2ª classe Fernando Manuel Guimarães de Sousa

4 – Subchefe de 2ª classe João Manuel de Sousa

Com Medalha Grau Ouro, Dedicação – 25 anos de assiduidade – foram galardoados:

1 – Subchefe de 2ª classe Carlos José Marques Dinis

2 – Subchefe de 2ª classe José António Almeida Oliveira