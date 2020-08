Bombeiros da Suíça trocam experiência e conhecimentos em Moimenta da Beira

Cinco bombeiros das corporações de Fully e de 2 Rives (em Riddes), da região de Valais, na Suíça, estão em Moimenta da Beira a participar em ações de troca de experiência e conhecimentos com o corpo de bombeiros Voluntários moimentense.

O grupo helvético, que integra uma mulher de origem portuguesa, Maria Antunes, que é tenente dos bombeiros de Fully, tem cooperado em todas as atividades com os pares de Moimenta da Beira, inclusivamente no incêndio que ocorreu há dias no concelho de Sernancelhe e ainda chegou aos limites da fronteira de Moimenta.

Esta sexta-feira, 14 de agosto, ao final da manhã, os cinco bombeiros, acompanhados pelo Comandante da Corporação de Voluntários, José Alberto Requeijo, foram recebidos pelo Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira, em audiência que teve lugar no Salão Nobre dos Paços de Concelho.