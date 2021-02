Bom teste para o Académico no Jamor

A equipa de natação do Académico participou num evento competitivo, reservado a atletas de alto nível, que teve lugar no Complexo Olímpico do Jamor. A FPN chamou ao evento “Treino Competitivo”, embora tivesse os moldes de uma competição oficial.

O Académico de Viseu esteve presente com Joana Cardeal e Beatriz Cardeal, que avaliaram o seu momento de forma, ganhando ritmo competitivo em piscina de 50m, competindo em conjunto com os melhores de Portugal. A prova teve lugar no passado fim de semana, dias 13 e 14, com a presença de pouco mais de meia centena de atletas de cada género.

As Viseenses conseguiram estar nos lugares de pódio por três vezes, sendo um teste muito positivo, com marcas de grande valor.

O seu treinador avaliou a competição como muito positiva uma vez que “as atletas estiveram num nível bastante bom, com marcas muito próximas daquelas que havíamos feito aqui em dezembro, o que nos deixa muito satisfeitos, tendo em conta que nesta fase da preparação estamos muito mais carregados, o que nos deixa com boas perspetivas para o Nacional.”

Na competição Joana Cardeal ficou no segundo posto na prova de 200 Estilos, a 4 centésimos da vitória, ficando também no lugar da prata nos 400 Estilos. Já a melhor prestação de Beatriz Cardeal foi o record pessoal nós 400 Livres, com 4,34,23s.

Os Academistas preparam agora os Campeonatos Nacionais, com algumas dificuldades, provocadas pela pandemia, mas com o empenho de sempre.