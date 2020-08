BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR CANDIDATURAS: 1 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO

O Município de Oliveira de Frades vai atribuir bolsas de estudo a alunos que ingressem

ou frequentem estabelecimentos de ensino superior público, reconhecidos oficialmente

pelo Ministério da Educação e Ciência, residentes no concelho de Oliveira de Frades.

O período para as candidaturas decorre de 1 de setembro até 31 de outubro, sendo que

as mesmas devem realizadas no Gabinete de Ação Social.

Com esta medida, o Município pretende motivar os jovens na sua formação académica,

estimulando o sucesso educativo, contribuindo para uma sociedade mais justa e

equitativa.

Para mais informações, consulte o regulamento em www.dre.pt (aviso

9029/2019_Diário da república Nº 99/2019, Série II de 2019-05-23)