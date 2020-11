Bolsas de estudo: candidaturas abertas até 20 de novembro

A Câmara Municipal de Lamego informa que está a decorrer o período de candidatura para a concessão de bolsas de estudo a alunos do ensino superior que pretendem continuar a sua formação académica no ano letivo 2020/21. As candidaturas devem ser entregues , até 20 de novembro, no Gabinete de Atendimento ao Munícipe ou no Balcão Único desta autarquia ou enviadas por correio registado. Os interessados podem consultar o “Regulamento Municipal para a Concessão de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior” nestes locais, bem como solicitar o respetivo boletim de candidatura. Podem também fazê-lo na página , até 20 de novembro, no Gabinete de Atendimento ao Munícipe ou no Balcão Único desta autarquia ou enviadas por correio registado. Os interessados podem consultar onestes locais, bem como solicitar o respetivo boletim de candidatura. Podem também fazê-lo na página www.cm-lamego.pt

Com uma duração anual máxima de 10 meses, correspondendo ao ano escolar, as bolsas de estudo têm por objetivo comparticipar os encargos normais inerentes à frequência do ensino superior pelos estudantes economicamente mais desfavorecidos do concelho.