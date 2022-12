Boavista e Académico de Viseu disputam vaga nas ‘meias’ da Taça da Liga

Boavista e Académico de Viseu disputam hoje uma vaga nas meias-finais da Taça da Liga de futebol, no terreno do emblema beirão, da II Liga portuguesa.

Os ‘axadrezados’, 11.ºs classificados da I Liga, procuram a segunda presença seguida na ‘final four’ da mais recente competição profissional portuguesa de futebol, depois de terem vencido o Grupo F, perante Vitória de Guimarães, BSAD e Vilafranquense.

Pela frente, o Boavista, que não perde há três jogos, vai encontrar o emblema viseense, vencedor do Grupo H, face aos primodivisionários Famalicão e Estoril Praia, mas também Torreense e Tondela.

O Académico de Viseu, comandado por Jorge Costa, não perde desde 12 de setembro, somando 14 jogos seguidos sem derrotas.

O vencedor do embate marcado para as 20:15, no Estádio do Fontelo, em Viseu, vai defrontar o campeão nacional FC Porto ou o Gil Vicente, finalista derrotado em 2011/12, na ‘final four’ da 16.ª edição da prova, que volta a decorrer pela terceira época seguida no Estádio Municipal de Leiria, entre 24 e 28 de janeiro de 2023.

Na outra meia-final, o Sporting, vencedor das duas últimas edições, vai defrontar o vencedor do embate entre Moreirense e Arouca, marcado para quinta-feira.