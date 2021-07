Boa prestação do Honda da BMC Competição no Estoril

Depois da boa actuação em pista na 1ª corrida que teve lugar no sábado de tarde, no domingo foi a vez de Daniel Pereira se sentar aos comandos do Honda Civic, onde levou o carro nipónico até final, onde depois de colocar o carro em parque fechado e ter retirado o capacete disse-nos “ correu bem, os nossos objectivos para este fim de semana foram cumpridos, pois conseguimos evoluir o carro um pouco mais, o carro esteve fiável, não havendo problemas mecânicos, conseguindo fazer a melhor volta em 2.09, por isso estamos satisfeitos, embora haja ainda trabalho para evoluir ainda mais o carro”, disse-nos Daniel Pereira.