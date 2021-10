BMC-COMPETIÇÃO EM DESTAQUE NO ESTORIL COM IDAS AO PÓDIO DA CATEGORIA

Uma vez mais a equipa da BMC-Competição constituída por Daniel e Nuno Pereira , conseguiram um pódio numa das corridas da sua categoria. Mas vamos por partes! A sessão de treinos livres ficou marcada pela dupla interrupção de bandeira vermelha não permitindo grande contacto com a pista, logo de seguida na sessão de treinos cronometrados foram os autores do 20º melhor tempo em termos da classificação geral, com a volta mais rápida feita ao autódromo do Estoril em 2.07.810 à média de 117,3 km/h, partido assim para a 1ª corrida da 10º linha da grelha de partida.

Na primeira corrida, foi Nuno Pereira a estar ao volante do Honda Civic, tendo feito uma boa partida, onde conseguiu passar um adversário, não se metendo em confusões, e tendo feito uma corrida regular, acabando por ver a bandeira de xadrez na 17ª posição na classificação geral, tendo feito a sua melhor volta em 2:05.016, conseguindo a 3ª posição na categoria L1600 e 4º lugar em L90.

Na segunda corrida foi a vez de Daniel Pereira se sentar ao cockpit do Honda Civic, onde largou da 17ª posição. Corrida isenta de erros, sem confusões, acabando por cortar a linha de chegada na 17ª posição na classificação geral, com a sua melhor volta feita ao autódromo do Estoril em 2:03.105, ficando na 4ª posição em ambas as categorias L1600 e L90.

No final, numa altura em que carregam o Honda Civic no atrelado para fazer a viajem de regresso, Daniel Pereira começou por nos referir “Objetivos alcançados, duas corridas, duas chegadas ao final entre os da frente em termos de categoria, sem problemas de maior. Foi uma corrida calma onde o objetivo seria terminar ambas as corridas para assim pontuar com vista ao Campeonato. Agora é começar a pensar na próxima jornada em Portimão“. Por seu lado Nuno Pereira também atarefado dizia-nos “correu muito bem, tal como disse o Daniel, objetivos alcançados, em todos os domínios, foram duas corridas onde chegamos ao final das duas, demonstrando fiabilidade e a pontuar, que é muito importante para as nossas contas do campeonato, por isso estou satisfeito, agora é hora de começar a preparar a prova que se segue em Portimão”, conclui o piloto da BMC Competição.