BMC-COMPETIÇÃO DE REGRESSO ÀS PISTAS NO CAMPEONATO PORTUGAL LEGEND´S

Ausentes do Campeonato Portugal Velocidade Legend´s em 2020, a dupla do Honda Civic constituída por Nuno e Daniel Pereira, está de regresso e com toda a força como nos começou por dizer a dupla oriunda de Viseu, “ Aproximam-se as corridas e com elas a ansiedade de voltar às pistas depois de um ano parados. Regressar ao Campeonato Portugal Velocidade Legend’s é um gosto e satisfação enorme. Para esta época apresentamo-nos como pilotos da BMC-Competição, Nuno e o Daniel Pereira , com muitas mudanças começando pelo número na porta do nosso Honda Civic, passamos a ser o #88 com um carro que podemos dizer “novo”, pois foi reajustado e melhorado a todos os níveis, até porque iremos integrar as categorias L90 e L1600 e dessa forma tivemos de reinventar o carro segundo a ficha de homologação Grupo-A do modelo na época. Sem dúvida alguma que teremos um carro superior ao apresentado no Campeonato Legend’s de 2019, no entanto temos o outro lado da moeda que é a adaptação, pois não tivemos e não teremos muita oportunidade para treinar e adaptar-nos até ao início do Campeonato aos upgrades executados no carro. Para além da parte de performance o Honda Civic, também mudou completamente a imagem, deixou as cores antigas que nos acompanhavam desde 2015 para adotar novas cores e um novo design. Temos um design baseado na decoração da Advan em preto e vermelho e com os letrings maioritariamente em branco, dando assim uma imagem mais nipónica e aproximando-se com os modelos utilizados na época. Em termos de carroçaria abandonámos os apêndices aerodinâmicos que tínhamos anteriormente, conseguindo assim um carro mais “limpo” e mais uma vez á época. Apostámos todos os nossos créditos para esta época dentro das nossas possibilidades, para conseguirmos alcançar todos os objetivos traçados que passam por conseguir lutar pelas melhores posições nas categorias onde estamos inseridos. Esta aposta é nossa e dos nossos patrocinadores, parceiros e apoiantes, são eles a Bico Matos & Casanova, membro da rede A OFICINA e nosso principal patrocinador, como parcerias temos a Centro de Pneus Recta do Campo, Dimareal, Rapidsport Competição, Palácio do Gelo Shopping, Polinox, Fashion Clear, Kartódromo Vila Nova de Paiva, Clube Automóvel Viseu, Império Viseense, Eurosuspensão Gaia e Torfeco, como apoiantes temos a JC Automóveis, Salvador Trindade, Cardão Motors & Company, Difapauto, MGL iluminação, Ibertecvis e todos os particulares que irão com os seus nomes acompanhar-nos em todas as provas esta época. A todos sem exceção, deixamos o nosso maior agradecimento, pois só com todo esse apoio é possível a BMC-Competição estar da melhor forma com o Civic#88 no Campeonato Portugal Velocidade Legend’s 2021. Let’s Race!!”, conclui assim Nuno e Daniel Pereira “