Bloco de Esquerda na Defesa da Linha do Douro, na defesa de uma Ferrovia que sirva as pessoas e as regiões

Esta sexta-feira, dia 11 de setembro, uma delegação conjunta das Comissões Coordenadoras Distritais de Bragança, Guarda, Vila Real e Viseu, com a presença da deputada Isabel Pires, Coordenadora do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, percorrerá a linha do Douro da Régua ao Pocinho (e regresso) para constatar no local as potencialidades desta linha que queremos modernizada em todo o percurso e até Barca D’alva (atualmente encerrado) mas também a muito reclamada ligação a Espanha.

As condições dos trabalhadores da CP e da IP estão no caderno de encargos para esta visita, assim como as condições de segurança e prevenção para estes e para os utentes deste meio de transporte colectivo.

A Ferrovia é o transporte do futuro que Portugal deixou durante muitos anos na marginalidade das prioridades, através de desinvestimentos crónicos governo atrás de governo, com consequências pesadas para o interior do país, ajudando no processo de abandono destes territórios e das suas gentes. Para recuperar a potencialidade desta via, o Bloco de Esquerda propõe que a aposta seja forte e determinada para se conseguir recuperar anos perdidos neste meio de transporte de excelência.

Pel’A Comissão Coordenadora Distrital de Viseu