Bloco de Esquerda apresenta candidatura à Freguesia de Ranhados

No sábado, o Bloco de Esquerda de Viseu apresentou a candidatura à Assembleia de Freguesia de Ranhados, concelho de Viseu, numa sessão no salão nobre da Junta de Freguesia. Nuno Rocha, eleito desde 2013, volta a encabeçar a lista para as Autárquicas de 2021.

Desde 2013, o Bloco de Esquerda, representado pelo eleito Nuno Rocha, tem zelado pelos interesses da população na Assembleia de Freguesia de Ranhados. Em 2021 volta a apresentar uma candidatura de gente de força, gente que não se conforma, gente que quer construir uma freguesia melhor!

Uma freguesia com um funcionamento mais transparente, mais amiga do ambiente, que proteja as árvores saudáveis no seu território, que cuide e valorize os espaços públicos e que dinamize a cultura e associativismo locais.

Nuno Rocha tem 44 anos e é natural de Ranhados, onde vive, casado e com três filhos. É encadernador (gráfico) e está na assembleia de freguesia de Ranhados, eleito pelo Bloco de Esquerda, desde 2013. É uma das forças vivas da freguesia, onde já esteve ligado a inúmeras associações, como por exemplo o Futebol Clube de Ranhados. Foi fundador do grupo de cantares “Amigos da Adega” e integrou várias organizações de festas populares.

Neste momento faz parte de um projeto da Universidade Sénior de Ranhados.