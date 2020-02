‘Bis’ de Gelson Dala garante vitória do Rio Ave em Tondela

Um ‘bis’ de Gelson Dala permitiu , dia 22, ao Rio Ave conquistar os três pontos em Tondela, ao vencer 2-1 o jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os golos surgiram já na reta final da partida, com Gelson Dala a inaugurar o marcador, aos 74 minutos, o tondela ainda igualou, aos 83, por João Pedro, na conversão de uma grande penalidade, mas o avançado do Rio Ave, que entrou aos 67 minutos, resolveu o encontrio, ao fazer o segundo, aos 90 minutos.

A primeira parte no Estádio João Cardoso foi equilibrada, apesar de o Rio Ave conseguir manter mais o jogo no meio-campo do Tondela e a provocar alguns momentos perigosos aos anfitriões, como aconteceu logo aos dois minutos, num remate de Tarantini a sair ao lado do poste.

Aos nove minutos, Mehdi fez ‘tremer’ a defesa da casa, ao receber a bola de Nuno Santos e cabecear à baliza, tendo a bola tocado no poste esquerdo.

O Tondela também causou momentos de perigo para o Rio Ave e também aos dois minutos, numa reação ao remate de Tarantini, em que João Pedro rematou para as mãos de Kieszek, um feito repetido por Ruben Fonseca nos últimos cinco minutos da primeira parte.

Na segunda parte, o Rio Ave manteve a pressão e, apesar de algum equilíbrio, aos 74 minutos, numa recarga, Gelson Dala inaugurou o marcador.

O Tondela igualou, aos 83 minutos, por intermédio de João Pedro, na conversão de uma grande penalidade, mas, em cima dos 90 minutos, Gelson Dala, que agitou o jogo após a sua entrada em campo, aos 67 minutos, fez o ‘bis’ e resolveu o encontro, levando o Rio Ave a conquistar três pontos.