BIBLIOTECA MUNICIPAL DIVULGA LIVRO “DESCOBRIR SÃO PEDRO DO SUL”

No próximo dia 31 de janeiro irá decorrer a sessão de divulgação do Livro de fotografia

“Descobrir São Pedro do Sul”, pelas 18h30, no auditório da Biblioteca Municipal.

Esta obra aborda a arte e o turismo do concelho vizinho, cujos registos são compostos

pelos olhares e sensibilidades de 39 fotógrafos amadores e profissionais de norte a sul

do país que participaram nas três edições dos concursos de fotografias realizadas nas

primaveras de 2017, 2018 e 2019 pela Amakura – Associação Internacional de

Desenvolvimento Rural e Ambiente em parceria com o Município de São Pedro do Sul

e a Junta de Freguesia de Vila Maior.