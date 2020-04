Biblioteca Municipal de Viseu lança serviço de entrega de livros ao domicílio

“Biblioteca Take Away” funcionará durante o período de encerramento ao público da Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva

A Biblioteca Municipal de Viseu tem um novo serviço disponível, no âmbito da iniciativa #VISEUFICAEMCASA. Chama-se “Biblioteca Take Away” e levará livros, DVD, revistas e outras publicações até casa dos munícipes que o requisitem.

O serviço é gratuito e as entregas são válidas em todo o concelho, nas 25 freguesias.

Para utilizar a “Biblioteca Take Away”, os interessados devem, em primeiro lugar, selecionar até 3 títulos que queiram receber nas suas casas, no site da Câmara Municipal, em www.cm-viseu.pt, no menu “Biblioteca Online”.

Depois da seleção dos títulos, devem realizar o pedido através de um dos seguintes meios: pelo site, em www.bibliotecaonline.cmviseu.pt, via e-mail, para o endereço biblioteca@cmviseu.pt, ou telefone, pelo 232432524, com indicação dos respetivos dados essenciais à entrega (nome, morada, coordenadas GPS e contacto telefónico), entre as 10 e as 18 horas, de segunda a sexta-feira.

Estando o pedido realizado, resta receber os títulos em casa. As entregas funcionarão das 10 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.

Os munícipes devem devolver os títulos até um mês depois da data de receção em casa, pela mesma via (levantamento no domicílio) ou presencialmente na Biblioteca Municipal (no caso da sua reabertura).

Para o vereador da Cultura da Câmara Municipal, Jorge Sobrado, “este serviço é a melhor extensão da Biblioteca Municipal no atual contexto. Uma extensão de proximidade e segura que respeita a principal missão da instituição: promover o livro e a leitura e a democratização do seu acesso junto da população”.

Para esclarecimento de dúvidas, deve contactar a Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva através do e-mail biblioteca@cmviseu.pt ou do telefone 232432524.