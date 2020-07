Biblioteca Municipal de Tondela ganha o selo “Safe & Clean”

O Turismo de Portugal atribuiu esta semana o selo “Safe & Clean” à Biblioteca Municipal de Tondela.

Este reconhecimento representa a aceitação de um compromisso permanente, no sentido da manutenção da segurança e da higiene nos espaços da Biblioteca, adaptando o seu funcionamento em função da situação epidemiológica no país e das recomendações de prevenção e de contenção emitidas pela Direção Geral da Saúde.

A atribuição foi feita mediante o cumprimento de vários requisitos, entre os quais a higienização permanente dos espaços e dos equipamentos, o controlo do número de utilizadores simultâneos, a implementação de medidas de distanciamento social, tanto entre os utilizadores, como entre os trabalhadores, o cumprimento da etiqueta respiratória, o uso obrigatório de máscara, a divulgação de informação relativamente às normas de contingência aplicadas, o manuseamento controlado de livros e de outros documentos, nomeadamente através da limitação do acesso direto às estantes e da colocação do material em quarentena, entre outros.

Este selo vem, em suma, consolidar a confiança da comunidade na utilização dos espaços e dos serviços disponibilizados pela Biblioteca Municipal de Tondela, valorizando, assim, o seu papel como centro de cultura, de lazer e como um elemento ativo no âmbito da valorização do património cultural.

—