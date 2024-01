Biblioteca municipal de Tondela com quase sete mil atendimentos

A Biblioteca Municipal Tomaz Ribeiro, em Tondela, no distrito de Viseu, realizou 6.917 atendimentos em 2023, mais 683 que no ano anterior, anunciou hoje a câmara.

“Junho com 867 atendimentos, novembro com 792 e janeiro com 702 foram os meses com mais movimento”, referiu a autarquia, em comunicado, acrescentando que “a biblioteca é procurada sobretudo no período da tarde”.

Os atendimentos referem-se à “requisição de livros, computadores ou filmes” e a “entradas para ler um livro ou estudar”, acrescentou.