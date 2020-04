BIBLIOTECA MUNICIPAL DE Mangualde FAZ EMPRÉSTIMO E ENTREGA DE LIVROS EM CASA

As circunstâncias atuais de isolamento social devido ao Coronavírus, obrigaram a Biblioteca Municipal de Mangualde a encerrar as suas portas e a repensar os seus serviços, de forma a manter-se próxima dos seus utilizadores. Assim, no dia 24 de março, foi lançado o projeto “Estamos Contigo”, utilizando o Facebook para promover diversas atividades que vão desde momentos de leitura, horas do conto, sugestões de leitura, rubricas de História Local e desafios, entre outros, promovendo desta forma os seus diversos recursos.

Assim, e no âmbito deste projeto, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves continua esta política de proximidade e de luta contra o isolamento, começando a partir de hoje a efetuar empréstimo e entregas de livros ao domicílio a todos aqueles que, por motivos de confinamento social e impossibilidade de se deslocarem, não têm acesso à informação e aos documentos.

Os leitores da Biblioteca Municipal de Mangualde poderão fazer a requisição das obras pretendidas em sua casa, partindo da consulta do catálogo da Biblioteca Municipal disponível em https://catalogobmm.cmmangualde.pt/

A requisição das obras, no máximo de 4, deverá ser efetuada através do telefone 232 619 880 ou através do email biblioteca@cmmangualde.pt. O leitor deve informar: o nome da(s) obra(s) pretendida(s), nº de leitor/nome completo, contacto telefónico e morada completa onde os documentos devem ser entregues. Estes serão contactados posteriormente por um colaborador da Biblioteca para combinar o dia, hora e local da entrega dos documentos requisitados.

Para os não leitores, a Biblioteca solicita o envio por email dos dados necessários à sua inscrição: nome completo; nº CC; data nascimento; morada completa; contacto telefónico e de email. Após efetuada a inscrição poderão proceder à requisição das obras.

Todos os procedimentos deste processo cumprirão todas as regras de segurança que a situação impõe.