BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANGUALDE ENCERRADA, MAS SEMPRE LIGADA À COMUNIDADE

ATIVIDADES REGULARES NA REDE SOCIAL FACEBOOK

No período do 1º confinamento, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves de Mangualde esteve ativamente presente na rede social Facebook da biblioteca. Foram elaborados conteúdos sobre temáticas ligadas às tradições, às personalidades e à história local, bem como concertos e desafios à comunidade. Diariamente a biblioteca esteve em contacto com os seus utilizadores, procurando manter o interesse pela leitura.

Atualmente de portas fechadas, devido ao 2º confinamento, a Biblioteca Municipal continua ligada à comunidade, voltando a enriquecer a programação na rede social do Facebook.

São publicadas atividades regulares desde contos, sugestões de leitura, biblioterapia/cineterapia, histórias e tradições locais, tutoriais para o dia-a-dia, entre outras atividades, convidando sempre o público a participar neste trabalho, através de desafios temáticos como: “Mangualde a partir da minha Janela”, “Mangualde Confinado: A Grande Recolha” e “Os Livros da Minha Vida”.

EMPRÉSTIMO DE LIVROS EM TAKEAWAY E ENTREGA AO DOMICÍLIO

Os serviços tradicionais de empréstimo domiciliário da Biblioteca continuam a ser prestados, embora no formato de Takeaway e entrega ao Domicílio, podendo ser requeridos e reservados através do Catálogo Online (https://catalogobmm.cmmangualde.pt/), do email: biblioteca@cmmangualde.pt, ou através do telefone: 232619889. Estão ainda disponíveis os serviços de Informação e referência através das mesmas vias.